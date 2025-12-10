UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

У Росії погрожують "відповіддю" на конфіскацію заморожених активів

Фото: Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пригрозив "відповіддю" у випадку конфіскації заморожених активів РФ, які зберігаються у європейських фінансових установах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"До будь-яких ворожих кроків, включаючи розміщення в Україні європейських військових контингентів та експропріацію російських активів (ми готові – ред.), і ми на це відповідатимемо", - заявив Лавров.

Міністр закордонних справ Російської Федерації також зазначив, що Кремль нібито вже готовий до такої відповіді.

Що передувало

Нагадаємо, Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні так званий репараційний кредит, який мав би бути забезпечений за рахунок заморожених російських активів.

Для його ухвалення необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. Наразі ініціатива заблокована Бельгією - державою, на території якої зберігається найбільша частина заморожених російських активів.

Брюссель остерігається юридичних ризиків і поки не дає згоди на план. У Єврокомісії запевняють, що вже врахували майже всі зауваження бельгійської сторони й підготували оновлену пропозицію.

Додамо, що 8 грудня було опубліковано спільну заяву міністрів фінансів країн G7. У ній було сказано, що блок готовий розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів РФ, щоб вплинути на досягнення справедливого миру в Україні.

Також раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Згодом Міністерство фінансів Японії спростувало інформацію про те, що Токіо нібито відхилило пропозицію Євросоюзу щодо конфіскації заморожених активів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛавров