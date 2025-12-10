У Росії погрожують "відповіддю" на конфіскацію заморожених активів

Що передувало

Нагадаємо, Єврокомісія раніше запропонувала надати Україні так званий репараційний кредит, який мав би бути забезпечений за рахунок заморожених російських активів.

Для його ухвалення необхідна одностайна підтримка всіх країн ЄС. Наразі ініціатива заблокована Бельгією - державою, на території якої зберігається найбільша частина заморожених російських активів.

Брюссель остерігається юридичних ризиків і поки не дає згоди на план. У Єврокомісії запевняють, що вже врахували майже всі зауваження бельгійської сторони й підготували оновлену пропозицію.

Додамо, що 8 грудня було опубліковано спільну заяву міністрів фінансів країн G7. У ній було сказано, що блок готовий розглянути можливість конфіскації всіх заморожених активів РФ, щоб вплинути на досягнення справедливого миру в Україні.

Також раніше видання Politico повідомило про відмову Японії підтримати ініціативу ЄС щодо використання заморожених активів РФ на користь України. Згодом Міністерство фінансів Японії спростувало інформацію про те, що Токіо нібито відхилило пропозицію Євросоюзу щодо конфіскації заморожених активів.