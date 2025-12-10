В России угрожают "ответом" на конфискацию замороженных активов

Что предшествовало

Напомним, Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине так называемый репарационный кредит, который должен быть обеспечен за счет замороженных российских активов.

Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран ЕС. Сейчас инициатива заблокирована Бельгией - государством, на территории которого хранится наибольшая часть замороженных российских активов.

Брюссель опасается юридических рисков и пока не дает согласия на план. В Еврокомиссии уверяют, что уже учли почти все замечания бельгийской стороны и подготовили обновленное предложение.

Добавим, что 8 декабря было опубликовано совместное заявление министров финансов стран G7. В нем было сказано, что блок готов рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ, чтобы повлиять на достижение справедливого мира в Украине.

Также ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Впоследствии Министерство финансов Японии опровергло информацию о том, что Токио якобы отклонило предложение Евросоюза по конфискации замороженных активов.