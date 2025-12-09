У G7 заявили про готовність розглянути конфіскацію всіх заморожених активів РФ

Держави G7 готові розглянути можливість конфіскації всіх заморожених російських активів заради досягнення справедливого миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів фінансів Групи семи.

"Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України - зокрема й можливого використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, доки Росія не виплатить репарації, - щоб припинити війну й досягти справедливого й тривалого миру в Україні", - ідеться в документі.

Також країни G7 пообіцяли "сприяти спробам української влади впроваджувати реформи, зокрема у сфері боротьби з корупцією та поліпшення управління державними підприємствами".

У разі провалу мирних переговорів щодо України G7 готові посилити тиск на Росію.

"Ми погодилися, що Україна має залишатися серед пріоритетів Групи семи під час майбутнього головування Франції", - зазначили міністри фінансів.