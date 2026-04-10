Росії перекривають поставки компонентів для дронів: у Зеленського розкрили деталі

Нідерландські деталі могли зникнути з російських шахедів

Новий аналіз "шахедів", які прилетіли на день СБУ у західну Україну, зафіксував відсутність компонентів нідерландської компанії NXP.

"Є в мене такий поки що стриманий оптимізм, що, можливо, Росія перестала отримувати компоненти з Нідерландів - що було б дуже непоганим результатом наших спільних зусиль", - сказав Власюк.

За його словами, у січні він особисто зустрічався з представниками NXP. Компанія переглянула внутрішні процедури й реагувала на передану інформацію.

Що знайшли замість цього

Інші постачальники нікуди не ділися. У тих самих дронах виявили:

американські компоненти кінця 2025 року;

деталі швейцарської STMicroelectronics - також кінця 2025-го;

більше китайських компонентів;

плати, надруковані у березні 2026 року.

"Ми там традиційно бачимо швейцарську STMicroelectronics кінця 2025 року, і це вже навіть не смішно", - зауважив Власюк.

Щодо Швейцарії, пояснив він, відбувається "вічний пінг-понг" між урядами Швейцарії та Італії - кожен каже, що виробництво не в них, а в Китаї.

Окремо фахівці зафіксували свіжі японські компоненти - інформацію вже передали партнерам.

Позови до американських виробників

Паралельно американські юристи шукають в Україні постраждалих від ударів зброєю, в якій є компоненти США-виробників. Мета - судові позови.

"Процес буде тривалим, але виглядає перспективно", - зазначив Власюк.

Теоретично справи можуть дійти до багатомільйонних рішень проти конкретних виробників - але це поки що віддалена перспектива.

Якщо у 2022-2023 роках Іран постачав "шахеди" до Росії, то тепер - навпаки: російські системи наведення з'являються в іранських ударних засобах.

"Терористичні режими завжди будуть обмінюватися між собою", - сказав Власюк.

За його словами, два "шахеди" здатні заблокувати найбільший у світі СПГ-термінал у Катарі. Окремо він закликав ОАЕ припинити закривати очі на поставки для російського ВПК.