Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

России перекрывают поставки компонентов для дронов: у Зеленского раскрыли детали

18:49 10.04.2026 Пт
3 мин
Что нового нашли внутри дронов РФ?
aimg Елена Чупровская
Фото: как иностранные детали 2026 года попадают к врагу (wikipedia.org)

Санкционное давление на поставщиков деталей для дронов РФ дает первые результаты - нидерландских микросхем в "шахедах" больше не находят. Но американские, швейцарские и японские компоненты до сих пор есть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк на встрече с журналистами.

Читайте также: Китай помогает РФ увеличивать производство дронов для ударов по Украине, - ISW

Нидерландские детали могли исчезнуть из российских шахедов

Новый анализ "шахедов", которые прилетели на день СБУ в западную Украину, зафиксировал отсутствие компонентов нидерландской компании NXP.

"Есть у меня такой пока сдержанный оптимизм, что, возможно, Россия перестала получать компоненты из Нидерландов - что было бы очень неплохим результатом наших совместных усилий", - сказал Власюк.

По его словам, в январе он лично встречался с представителями NXP. Компания пересмотрела внутренние процедуры и реагировала на переданную информацию.

Что нашли вместо этого

Другие поставщики никуда не делись. В тех же дронах обнаружили:

  • американские компоненты конца 2025 года;
  • детали швейцарской STMicroelectronics - также конца 2025-го;
  • больше китайских компонентов;
  • платы, напечатанные в марте 2026 года.

"Мы там традиционно видим швейцарскую STMicroelectronics конца 2025 года, и это уже даже не смешно", - отметил Власюк.

По Швейцарии, пояснил он, происходит "вечный пинг-понг" между правительствами Швейцарии и Италии - каждый говорит, что производство не у них, а в Китае.

Отдельно специалисты зафиксировали свежие японские компоненты - информацию уже передали партнерам.

Иски к американским производителям

Параллельно американские юристы ищут в Украине пострадавших от ударов оружием, в котором есть компоненты США-производителей. Цель - судебные иски.

"Процесс будет длительным, но выглядит перспективно", - отметил Власюк.

Теоретически дела могут дойти до многомиллионных решений против конкретных производителей - но это пока отдаленная перспектива.

Если в 2022-2023 годах Иран поставлял "шахеды" в Россию, то теперь - наоборот: российские системы наведения появляются в иранских ударных средствах.

"Террористические режимы всегда будут обмениваться между собой", - сказал Власюк.

По его словам, два "шахеда" способны заблокировать крупнейший в мире СПГ-терминал в Катаре. Отдельно он призвал ОАЭ прекратить закрывать глаза на поставки для российского ВПК.

Между тем в сбитых иранских дронах, которыми Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке, обнаружили одновременно американские и российские компоненты.

Напомним, ранее ГУР обнародовало состав реактивного "Шахеда" - турбореактивной версии дрона "Герань-3".

Из 45 найденных деталей половина - американского производства, восемь - китайского, семь - швейцарского, остальные - британского и японского.

Как сообщало РБК-Украина, разведка обнаружила более 100 иностранных компонентов в российских дронах и ракетах - в частности в "Герани-2", дроне "Корсар" и крылатой ракете Х-69.

Иран - лишь один из поставщиков в этом перечне.

