России перекрывают поставки компонентов для дронов: у Зеленского раскрыли детали

Санкционное давление на поставщиков деталей для дронов РФ дает первые результаты - нидерландских микросхем в "шахедах" больше не находят. Но американские, швейцарские и японские компоненты до сих пор есть.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк на встрече с журналистами.
Новый анализ "шахедов", которые прилетели на день СБУ в западную Украину, зафиксировал отсутствие компонентов нидерландской компании NXP.
"Есть у меня такой пока сдержанный оптимизм, что, возможно, Россия перестала получать компоненты из Нидерландов - что было бы очень неплохим результатом наших совместных усилий", - сказал Власюк.
По его словам, в январе он лично встречался с представителями NXP. Компания пересмотрела внутренние процедуры и реагировала на переданную информацию.
Другие поставщики никуда не делись. В тех же дронах обнаружили:
"Мы там традиционно видим швейцарскую STMicroelectronics конца 2025 года, и это уже даже не смешно", - отметил Власюк.
По Швейцарии, пояснил он, происходит "вечный пинг-понг" между правительствами Швейцарии и Италии - каждый говорит, что производство не у них, а в Китае.
Отдельно специалисты зафиксировали свежие японские компоненты - информацию уже передали партнерам.
Параллельно американские юристы ищут в Украине пострадавших от ударов оружием, в котором есть компоненты США-производителей. Цель - судебные иски.
"Процесс будет длительным, но выглядит перспективно", - отметил Власюк.
Теоретически дела могут дойти до многомиллионных решений против конкретных производителей - но это пока отдаленная перспектива.
Если в 2022-2023 годах Иран поставлял "шахеды" в Россию, то теперь - наоборот: российские системы наведения появляются в иранских ударных средствах.
"Террористические режимы всегда будут обмениваться между собой", - сказал Власюк.
По его словам, два "шахеда" способны заблокировать крупнейший в мире СПГ-терминал в Катаре. Отдельно он призвал ОАЭ прекратить закрывать глаза на поставки для российского ВПК.
Между тем в сбитых иранских дронах, которыми Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке, обнаружили одновременно американские и российские компоненты.
Напомним, ранее ГУР обнародовало состав реактивного "Шахеда" - турбореактивной версии дрона "Герань-3".
Из 45 найденных деталей половина - американского производства, восемь - китайского, семь - швейцарского, остальные - британского и японского.
Как сообщало РБК-Украина, разведка обнаружила более 100 иностранных компонентов в российских дронах и ракетах - в частности в "Герани-2", дроне "Корсар" и крылатой ракете Х-69.
Иран - лишь один из поставщиков в этом перечне.