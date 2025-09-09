У дронах і ракетах РФ знайшли понад 100 іноземних компонентів, - розвідка

Росія використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран далеко не єдина країна, що допомагає озброювати агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України в Telegram.

Іноземні компоненти в дронах та ракетах РФ ідентифікували експерти українських науково-дослідних установ.

Серед опублікованих сьогодні зразків, де знайшли іноземні компоненти: два ударних безпілотники російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий дрон "Корсар" та крилата ракета Х-69.

"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - повідомили в розвідці.

Зазначається, що зафіксовано використання таких дронів з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.

Окрім іранської, на нові "Шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.

"В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі. В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі", - додали в ГУР.

У випадку вищезазначених дронів було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.