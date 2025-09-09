У дронах і ракетах РФ знайшли понад 100 іноземних компонентів, - розвідка
Росія використовує понад 100 іноземних компонентів для виготовлення ракет та дронів, тому Іран далеко не єдина країна, що допомагає озброювати агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України в Telegram.
Іноземні компоненти в дронах та ракетах РФ ідентифікували експерти українських науково-дослідних установ.
Серед опублікованих сьогодні зразків, де знайшли іноземні компоненти: два ударних безпілотники російського виробництва "Герань-2" серії "Ы", багатоцільовий дрон "Корсар" та крилата ракета Х-69.
"З метою продовження та посилення терору проти населення України РФ продовжує модернізувати свої основні засоби ураження, зокрема БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). В окремих випадках модернізація відбувається за участі Ірану", - повідомили в розвідці.
Зазначається, що зафіксовано використання таких дронів з термобаричною бойовою частиною іранського виробництва.
Окрім іранської, на нові "Шахеди" РФ також встановлює бойові частини власного виробництва з кумулятивним ударним ядром для пробиття захищеного укриття.
"В обох випадках для ініціації підриву використовуються контактні датчики цілі. В окремих БпЛА було зафіксовано використання бойових частин з елементами ураження у вигляді металевих куль та можливістю неконтактного підриву по сигналам від оптичного датчику (лазерний далекомір, лідар) на визначеній відстані до цілі", - додали в ГУР.
У випадку вищезазначених дронів було застосовано лазерний далекомір SF20 південноафриканської компанії LightWare.
Розвідка нагадує, що в серпні також зафіксовано застосування дрона типу "Герань-2" з корисним навантаженням на зовнішніх підвісах під крилами.
РБК-Україна повідомляло, що "Іскандер", який вдарив по Кабміну, містив понад 30 іноземних деталей. А саме в ракеті знайшли запчастини американського, британського та японського виробництва.
Як відомо, незабаром після початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року, росіяни почали закуповувати іранські дрони типу Shahed в промислових масштабах.
Згодом Росія почала їх виробництво, щоб не залежати від нестабільних союзників і наростити арсенал цієї зброї. Ще якийсь час Москві знадобився, щоб пустити іранський дрон на конвеєр і, випробувавши його в обстрілах, модернізувати.
Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна: "Шахеди" стали розумнішими: що Росія вбудувала в іранські дрони і як відповість Україна".