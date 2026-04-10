Росії перекривають поставки компонентів для дронів: у Зеленського розкрили деталі
Санкційний тиск на постачальників деталей для дронів РФ дає перші результати - нідерландських мікросхем у "шахедах" більше не знаходять. Але американські, швейцарські та японські компоненти досі є.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив уповноважений президента з санкцій Владислав Власюк на зустрічі з журналістами.
Нідерландські деталі могли зникнути з російських шахедів
Новий аналіз "шахедів", які прилетіли на день СБУ у західну Україну, зафіксував відсутність компонентів нідерландської компанії NXP.
"Є в мене такий поки що стриманий оптимізм, що, можливо, Росія перестала отримувати компоненти з Нідерландів - що було б дуже непоганим результатом наших спільних зусиль", - сказав Власюк.
За його словами, у січні він особисто зустрічався з представниками NXP. Компанія переглянула внутрішні процедури й реагувала на передану інформацію.
Що знайшли замість цього
Інші постачальники нікуди не ділися. У тих самих дронах виявили:
- американські компоненти кінця 2025 року;
- деталі швейцарської STMicroelectronics - також кінця 2025-го;
- більше китайських компонентів;
- плати, надруковані у березні 2026 року.
"Ми там традиційно бачимо швейцарську STMicroelectronics кінця 2025 року, і це вже навіть не смішно", - зауважив Власюк.
Щодо Швейцарії, пояснив він, відбувається "вічний пінг-понг" між урядами Швейцарії та Італії - кожен каже, що виробництво не в них, а в Китаї.
Окремо фахівці зафіксували свіжі японські компоненти - інформацію вже передали партнерам.
Позови до американських виробників
Паралельно американські юристи шукають в Україні постраждалих від ударів зброєю, в якій є компоненти США-виробників. Мета - судові позови.
"Процес буде тривалим, але виглядає перспективно", - зазначив Власюк.
Теоретично справи можуть дійти до багатомільйонних рішень проти конкретних виробників - але це поки що віддалена перспектива.
Якщо у 2022-2023 роках Іран постачав "шахеди" до Росії, то тепер - навпаки: російські системи наведення з'являються в іранських ударних засобах.
"Терористичні режими завжди будуть обмінюватися між собою", - сказав Власюк.
За його словами, два "шахеди" здатні заблокувати найбільший у світі СПГ-термінал у Катарі. Окремо він закликав ОАЕ припинити закривати очі на поставки для російського ВПК.
Тим часом у збитих іранських дронах, якими Тегеран атакував бази США на Близькому Сході, виявили одночасно американські та російські компоненти.
Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило склад реактивного "Шахеда" - турбореактивної версії дрона "Герань-3".
Зі 45 знайдених деталей половина - американського виробництва, вісім - китайського, сім - швейцарського, решта - британського та японського.
Як повідомляло РБК-Україна, розвідка виявила понад 100 іноземних компонентів у російських дронах і ракетах - зокрема в "Герані-2", дроні "Корсар" та крилатій ракеті Х-69.
Іран - лише один із постачальників у цьому переліку.