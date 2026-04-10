России перекрывают поставки компонентов для дронов: у Зеленского раскрыли детали

Санкционное давление на поставщиков деталей для дронов РФ дает первые результаты - нидерландских микросхем в "шахедах" больше не находят. Но американские, швейцарские и японские компоненты до сих пор есть.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк на встрече с журналистами.

Нидерландские детали могли исчезнуть из российских шахедов

Новый анализ "шахедов", которые прилетели на день СБУ в западную Украину, зафиксировал отсутствие компонентов нидерландской компании NXP.

"Есть у меня такой пока сдержанный оптимизм, что, возможно, Россия перестала получать компоненты из Нидерландов - что было бы очень неплохим результатом наших совместных усилий", - сказал Власюк.

По его словам, в январе он лично встречался с представителями NXP. Компания пересмотрела внутренние процедуры и реагировала на переданную информацию.

Что нашли вместо этого

Другие поставщики никуда не делись. В тех же дронах обнаружили:

американские компоненты конца 2025 года;

детали швейцарской STMicroelectronics - также конца 2025-го;

больше китайских компонентов;

платы, напечатанные в марте 2026 года.

"Мы там традиционно видим швейцарскую STMicroelectronics конца 2025 года, и это уже даже не смешно", - отметил Власюк.

По Швейцарии, пояснил он, происходит "вечный пинг-понг" между правительствами Швейцарии и Италии - каждый говорит, что производство не у них, а в Китае.

Отдельно специалисты зафиксировали свежие японские компоненты - информацию уже передали партнерам.

Иски к американским производителям

Параллельно американские юристы ищут в Украине пострадавших от ударов оружием, в котором есть компоненты США-производителей. Цель - судебные иски.

"Процесс будет длительным, но выглядит перспективно", - отметил Власюк.

Теоретически дела могут дойти до многомиллионных решений против конкретных производителей - но это пока отдаленная перспектива.

Если в 2022-2023 годах Иран поставлял "шахеды" в Россию, то теперь - наоборот: российские системы наведения появляются в иранских ударных средствах.

"Террористические режимы всегда будут обмениваться между собой", - сказал Власюк.

По его словам, два "шахеда" способны заблокировать крупнейший в мире СПГ-терминал в Катаре. Отдельно он призвал ОАЭ прекратить закрывать глаза на поставки для российского ВПК.