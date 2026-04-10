ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

России перекрывают поставки компонентов для дронов: у Зеленского раскрыли детали

18:49 10.04.2026 Пт
3 мин
Что нового нашли внутри дронов РФ?
aimg Елена Чупровская
России перекрывают поставки компонентов для дронов: у Зеленского раскрыли детали Фото: как иностранные детали 2026 года попадают к врагу (wikipedia.org)

Санкционное давление на поставщиков деталей для дронов РФ дает первые результаты - нидерландских микросхем в "шахедах" больше не находят. Но американские, швейцарские и японские компоненты до сих пор есть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк на встрече с журналистами.

Китай помогает РФ увеличивать производство дронов для ударов по Украине, - ISW

Нидерландские детали могли исчезнуть из российских шахедов

Новый анализ "шахедов", которые прилетели на день СБУ в западную Украину, зафиксировал отсутствие компонентов нидерландской компании NXP.

"Есть у меня такой пока сдержанный оптимизм, что, возможно, Россия перестала получать компоненты из Нидерландов - что было бы очень неплохим результатом наших совместных усилий", - сказал Власюк.

По его словам, в январе он лично встречался с представителями NXP. Компания пересмотрела внутренние процедуры и реагировала на переданную информацию.

Что нашли вместо этого

Другие поставщики никуда не делись. В тех же дронах обнаружили:

  • американские компоненты конца 2025 года;
  • детали швейцарской STMicroelectronics - также конца 2025-го;
  • больше китайских компонентов;
  • платы, напечатанные в марте 2026 года.

"Мы там традиционно видим швейцарскую STMicroelectronics конца 2025 года, и это уже даже не смешно", - отметил Власюк.

По Швейцарии, пояснил он, происходит "вечный пинг-понг" между правительствами Швейцарии и Италии - каждый говорит, что производство не у них, а в Китае.

Отдельно специалисты зафиксировали свежие японские компоненты - информацию уже передали партнерам.

Иски к американским производителям

Параллельно американские юристы ищут в Украине пострадавших от ударов оружием, в котором есть компоненты США-производителей. Цель - судебные иски.

"Процесс будет длительным, но выглядит перспективно", - отметил Власюк.

Теоретически дела могут дойти до многомиллионных решений против конкретных производителей - но это пока отдаленная перспектива.

Если в 2022-2023 годах Иран поставлял "шахеды" в Россию, то теперь - наоборот: российские системы наведения появляются в иранских ударных средствах.

"Террористические режимы всегда будут обмениваться между собой", - сказал Власюк.

По его словам, два "шахеда" способны заблокировать крупнейший в мире СПГ-терминал в Катаре. Отдельно он призвал ОАЭ прекратить закрывать глаза на поставки для российского ВПК.

Между тем в сбитых иранских дронах, которыми Тегеран атаковал базы США на Ближнем Востоке, обнаружили одновременно американские и российские компоненты.

Напомним, ранее ГУР обнародовало состав реактивного "Шахеда" - турбореактивной версии дрона "Герань-3".

Из 45 найденных деталей половина - американского производства, восемь - китайского, семь - швейцарского, остальные - британского и японского.

Как сообщало РБК-Украина, разведка обнаружила более 100 иностранных компонентов в российских дронах и ракетах - в частности в "Герани-2", дроне "Корсар" и крылатой ракете Х-69.

Иран - лишь один из поставщиков в этом перечне.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Иран Ближний восток Оружие из РФ Дрони
