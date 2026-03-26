В Росії панікують через провал на фронті, а Кремль перейшов до "чисток", - ISW

Проблеми армії РФ і критика зсередини

Як зазначають аналітики, один із російських військових блогерів закликав до "серйозного нарощування сил та реформ оборонної промисловості".

За його словами, армія РФ стикається з системними проблемами, які заважають досягати успіхів на фронті. Він підкреслив, що без "фундаментальних змін" у структурі військ та відмови від тактики малих груп Росія не зможе швидко досягти перемоги.

Крім того, блогер заявив, що за нинішніх темпів наступу російським військам може знадобитися до 100 років, щоб захопити решту України.

В ISW також оцінили, що навіть за збереження темпів лютого 2025 року на це може піти близько 83 років.

"Заяви мілблогера можуть бути останньою спробою критикувати Кремль та російське військове командування, перш ніж Москва запровадить очікувану заборону Telegram у майбутньому та переведе мілблогерів на державні платформи", - йдеться у статті Інституту війни.

В ISW вказали, що постійні наполягання російського диктатора Володимира Путіна на тому, щоб його армія підтримувала тиск уздовж усієї лінії фронту за допомогою безперервного, хоча й повільного та виснажливого, просування, несумісні з реформами, які російські збройні сили та Розвідувальна бригада бригади.

Провали на фронті

У звіті зазначається, що зростання невдоволення пов’язане з успішними контратаками України на північному сході та півдні. Зокрема, російські блогери критикували заяви про нібито захоплення Куп’янська, які не відповідали реальності.

Збільшення скарг у російському інформаційному просторі пов’язане з тим, що армія РФ не змогла належним чином підготуватися до весняно-літнього наступу 2026 року, який, за оцінками аналітиків, уже фактично розпочався.

Так, військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російське Західне угруповання не завершило підготовку до штурму Лимана. Саме це місто є ключовим для подальшого наступу на Слов’янськ і Краматорськ.

За його словами, РФ може спробувати атакувати "фортецю" наприкінці весни або на початку літа, однак без захоплення Лимана досягти суттєвого просування з півночі буде складно.

Репресії і посилення цензури в РФ

На тлі цих проблем Кремль посилює тиск усередині країни. Зокрема, нещодавно російська влада розправилася з прокремлівським блогером Іллєю Ремесло, який відкрито розкритикував російського диктатора.

Він звинуватив його у втягуванні Росії у затяжну та економічно виснажливу війну, обмеженні свобод і прагненні до "нескінченних війн".

Після цього, за даними опозиційних джерел, Ремесла примусово помістили до психіатричної лікарні. Подібна критика вже звучала раніше з боку російських ультранаціоналістів, зокрема Ігоря Гіркіна.

"Кремль останнім часом посилює свої зусилля щодо цензури, щоб змусити росіян, включаючи російських політичних та військових коментаторів, перейти з платформ, які Кремль не може контролювати, на Max, державну платформу соціальних мереж Кремля", - йдеться у звіті.

Експерти вважають, що такі репресивні заходи лише посилюватимуться на тлі проблем Росії на фронті.