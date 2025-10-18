UA

У Росії кілька військових-зеків втекли з місця ДТП: подробиці

Фото: у Росії кілька військових-зеків втекли з місця ДТП (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На півночі Росії кілька військових-зеків втекли з місця аварії під час конвоїрування до військової частини, згодом їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

"Троє колишніх зеків-військовослужбовців втекли після ДТП у Карелії. Їх везли з в'язниці до військової частини", - йдеться у повідомленні Astra.

Зазначається, що напередодні на трасі "Сортавала" під Петрозаводськом зіткнулися мікроавтобус та самоскид. Пізніше стало відомо, що автобус перевозив колишніх ув'язнених, які уклали контракт із Міноборони РФ. Вони прямували з Петрозаводська до військової частини в Ленінградській області.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок зіткнення постраждали 13 людей. Трьох ув'язнених, що втекли, згодом затримали. У прес-службі Ленінградського військового округу підтвердили факт ДТП та назвали винуватцем водія вантажівки.

Дезертирство у армії РФ

Раніше стало відомо, що у російській армії стрімко зростає кількість випадків дезертирства. Лише за дев’ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових.

Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Зафіксовано й випадки дезертирства разом з озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.

Також на весні у Краснодарі відбулася масова втеча солдатів з військової комендатури, де вони утримувалися за самовільне залишення частини.

Водночас відомо про групу від 10 до 15 російських солдатів, які втекли з військової частини під Новосибірськом.

