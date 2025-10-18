У Росії кілька військових-зеків втекли з місця ДТП: подробиці

"Троє колишніх зеків-військовослужбовців втекли після ДТП у Карелії. Їх везли з в'язниці до військової частини", - йдеться у повідомленні Astra.

Зазначається, що напередодні на трасі "Сортавала" під Петрозаводськом зіткнулися мікроавтобус та самоскид. Пізніше стало відомо, що автобус перевозив колишніх ув'язнених, які уклали контракт із Міноборони РФ. Вони прямували з Петрозаводська до військової частини в Ленінградській області.

За даними місцевих ЗМІ, внаслідок зіткнення постраждали 13 людей. Трьох ув'язнених, що втекли, згодом затримали. У прес-службі Ленінградського військового округу підтвердили факт ДТП та назвали винуватцем водія вантажівки.