У Росії кілька військових-зеків втекли з місця ДТП: подробиці

На півночі Росії кілька військових-зеків втекли з місця аварії під час конвоїрування до військової частини, згодом їх затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.
"Троє колишніх зеків-військовослужбовців втекли після ДТП у Карелії. Їх везли з в'язниці до військової частини", - йдеться у повідомленні Astra.
Зазначається, що напередодні на трасі "Сортавала" під Петрозаводськом зіткнулися мікроавтобус та самоскид. Пізніше стало відомо, що автобус перевозив колишніх ув'язнених, які уклали контракт із Міноборони РФ. Вони прямували з Петрозаводська до військової частини в Ленінградській області.
За даними місцевих ЗМІ, внаслідок зіткнення постраждали 13 людей. Трьох ув'язнених, що втекли, згодом затримали. У прес-службі Ленінградського військового округу підтвердили факт ДТП та назвали винуватцем водія вантажівки.
Раніше стало відомо, що у російській армії стрімко зростає кількість випадків дезертирства. Лише за дев’ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових.
Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.
Зафіксовано й випадки дезертирства разом з озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.
Також на весні у Краснодарі відбулася масова втеча солдатів з військової комендатури, де вони утримувалися за самовільне залишення частини.
Водночас відомо про групу від 10 до 15 російських солдатів, які втекли з військової частини під Новосибірськом.