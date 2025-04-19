Зламали паркан і вирвались: у Краснодарі 100 солдатів намагались утекти з частини

У Краснодарі (РФ) відбулася масова втеча солдатів з військової комендатури, де вони утримувалися за самовільне залишення частини (CЗЧ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra .

Зазначається, що близько ста російських вояків брали участь у спробі такої втечі з частини.

Як йдеться у публікаціях росмедіа, у районі краснодарської в/частини силовики перекрили 2-у Трудову вулицю, на місці багато співробітників поліції, триває огляд автівок.

За даними пропагандистського Telegram-каналу Baza, близько 100 вояків-втікачів перед тим тримали на території однієї з військових комендатур "у спеціально обгородженому місці". Також зазначається, що солдати зламали паркан і вже вийшли на територію комендатури.

За попередніми даними, військові втікачі у Краснодарі не були озброєні. Дані щодо постраждалих або жертв внаслідок інциденту не надходили.

Крім того, передають росмедіа, територія місцевої військової комендатури була оточена з усіх боків росгвардійцями та автівками поліції.

Наразі не відомо, чи вдалося комусь з військових втекти з краснодарської в/ч.

Дезертирство в росармії

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли про зростання випадків дезертирства в армії РФ, та непідкорення керівництву.

До слова, нещодавно стався схожий випадок втечі в одній з військової частини на території РФ, але він був не такий масовий. Йдеться про інцидент під Новосибірськом, що стався у листопаді минулого року. Тоді від 10 до 15 російських солдатів влаштували втечу з військової частини. Кілька із них раніше вже воювали проти України.

У червні 2023-го в Брянській області (РФ) озброєний строковик втік з військової частини. А 25 травня 2023 року близько 20 солдатів втекли з військової частини біля Сватового Луганської області. Військовослужбовці РФ тобі викрали автомобіль, після чого вирушили в невідомому напрямку.