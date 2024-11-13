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Під Новосибірськом солдати влаштували масову втечу з військової частини

Середа 13 листопада 2024 22:50
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Під Новосибірськом солдати влаштували масову втечу з військової частини Ілюстративне фото: під Новосибірськом солдати влаштували масову втечу з військової частини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Від 10 до 15 російських солдатів влаштували втечу з військової частини під Новосибірськом. Відомо, що кілька із них воювали проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Агентство.Новости" у Telegram.

Як пише російське видання, перед втечею з військової частини солдати влаштували погром. При цьому кілька військових раніше були притягнуті до кримінальної відповідальності.

Обережно! На відео присутня ненормативна лексика.

Першим втечу підтвердив голова селища Коченєво Євген Антіпов. Саме у цьому населеному пункті знаходиться військова частина. Чиновник писав, що втекли 10 військових, вони поїхали з селища на таксі. Після цього чотирьох втікачів затримали.

При цьому пізніше російські ЗМІ написали, що було затримано ще трьох солдатів, які брали участь у втечі.

Як розповіла у коментарі "Агентство.Новости" сестра одного з названих у ЗМІ учасників втечі, всього з військової частини втекли 15 військових. Одним з них, ймовірно, був раніше засуджений Олександр Богачов, який отримав поранення на війні в Україні та хотів, щоб його звільнили від подальшої служби. Але натомість окупанта вирішили відправити назад до України.

Видання звернуло увагу, що це одна з найбільш масових втеч військових із військових частин з початку повномасштабної війни.

До речі, раніше було відомо, що росіяни на різних напрямках виставляли загороджувальні загони, щоб не дати своїм солдатам втекти з поля бою.

Зокрема, загороджувальні загони з кадировців було зафіксовано у червні цього року на півночі Харківської області. Росіяни зайшли туди у травні, але їхній наступ провалився, оскільки вони не змогли прорвати оборону українських захисників.

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