В армії РФ паніка: 25 тисяч солдатів утекли за дев’ять місяців, - ГУР

Росія, Субота 18 жовтня 2025 11:04
В армії РФ паніка: 25 тисяч солдатів утекли за дев’ять місяців, - ГУР Фото: 25 тисяч солдатів РФ утекли за дев’ять місяців (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У російській армії стрімко зростає кількість дезертирства. Лише за дев’ять місяців із Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

За даними розвідки, від листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів самовільно залишили свої частини. Зазначається, що це дані лише Центрального військового округу - одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії.

Втечі відбуваються по-різному: одні кидають позиції безпосередньо на полі бою, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

Зафіксовано й випадки дезертирства разом з озброєнням та навіть бойовою технікою - лише у 2024-2025 роках нараховано понад 30 таких інцидентів.

Основними причинами втеч є нестерпні умови служби:

  • поширена “дідівщина”,
  • катастрофічна нестача забезпечення,
  • масові відправлення на так звані “м’ясні штурми”.

Крім цього, у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі зафіксовано категорію "неисполнение приказа".

"За останній рік задокументовано понад 30 таких випадків, що фактично свідчить про систематичну практику розстрілів російських військових, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції", - зазначили в ГУР.

Дезертирство в росармії

Ще від початку цього року у Генеральному штабі Збройних сил України повідомляли про зростання випадків дезертирства в армії РФ, та непідкорення керівництву.

Зауважимо, що зокрема на весні у Краснодарі відбулася масова втеча солдатів з військової комендатури, де вони утримувалися за самовільне залишення частини.

Водночас відомо про групу від 10 до 15 російських солдатів, які втекли з військової частини під Новосибірськом.

Відомо, що кілька із них воювали проти України.

Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
