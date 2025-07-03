У Росії горів Тамбовський пороховий завод: його неодноразово атакували дрони

Удари по заводу у Котовську

Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.

Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.

Остання атака на російський завод була в ніч на 11 червня 2025 року. Генштаб ЗСУ повідомив, що після ураження на підприємстві виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.