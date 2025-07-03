В России горел Тамбовский пороховой завод: его неоднократно атаковали дроны

Удары по заводу в Котовске

Тамбовский пороховой завод - одно из крупнейших предприятий России, производящее боеприпасы и порохи. Предприятие неоднократно было целью для украинских беспилотников.

Так, дроны ГУР атаковали завод в Котовске в ноябре 2023 года. Также было несколько налетов на завод в 2024 году, в частности, в январе дроны ГУР Минобороны атаковали пороховой завод.

Последняя атака на российский завод была в ночь на 11 июня 2025 года. Генштаб ВСУ сообщил, что после поражения на предприятии возник пожар.

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