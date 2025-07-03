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У Тамбові призупинили роботу аеропорту через атаку дронів

Тамбов, Четвер 03 липня 2025 02:58
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У Тамбові призупинили роботу аеропорту через атаку дронів Фото: Тамбовську область РФ атакують ударні безпілотники (flickr.com)
Автор: Валерій Савицький

В аеропорту російського міста Тамбов запроваджені тимчасові обмеження на польоти цивільних літаків. Причиною стала загроза атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації) Артема Кореняка.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їхній прийом та випуск запроваджені в аеропорту Тамбов (Донське; код ІКАО: UUOT)", - повідомив він.

Зазначимо, що близько півночі за Київським часом, у Тамбовській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак дронів, які рухалися з Воронезької області.

Зокрема, повідомлялося про ризик ударів у містах Тамбов і Котовськ.

Оновлено 04:03

Тим часом ударні безпілотники атакують Липецьку область. Місцеві жителі повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах.

Дронові атаки на РФ

Останнім часом у різних регіонах Росії почастішали нічні атаки ударних дронів.

Безпілотники найчастіше атакують військові об'єкти, а також підприємства, дотичні до виробництва зброї.

Так, в ніч на 26 червня дрони атакували Москву та Московську область. У столиці та низці населених пунктів регіону було чути вибухи. У московському аеропорті "Внуково" оголошували план "Килим".

В ніч на 25 червня пролунали вибухи в російському Таганрозі. Безпілотники вдарили по оборонному заводу "Атлант-Аеро".

А 15 червня в Росії через атаку БпЛА закривали аеропорти Іжевська, Казані, Нижньокамська, Калуги і Тамбова.

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