У Тамбові призупинили роботу аеропорту через атаку дронів
В аеропорту російського міста Тамбов запроваджені тимчасові обмеження на польоти цивільних літаків. Причиною стала загроза атаки ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації) Артема Кореняка.
"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їхній прийом та випуск запроваджені в аеропорту Тамбов (Донське; код ІКАО: UUOT)", - повідомив він.
Зазначимо, що близько півночі за Київським часом, у Тамбовській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак дронів, які рухалися з Воронезької області.
Зокрема, повідомлялося про ризик ударів у містах Тамбов і Котовськ.
Оновлено 04:03
Тим часом ударні безпілотники атакують Липецьку область. Місцеві жителі повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах.
Дронові атаки на РФ
Останнім часом у різних регіонах Росії почастішали нічні атаки ударних дронів.
Безпілотники найчастіше атакують військові об'єкти, а також підприємства, дотичні до виробництва зброї.
Так, в ніч на 26 червня дрони атакували Москву та Московську область. У столиці та низці населених пунктів регіону було чути вибухи. У московському аеропорті "Внуково" оголошували план "Килим".
В ніч на 25 червня пролунали вибухи в російському Таганрозі. Безпілотники вдарили по оборонному заводу "Атлант-Аеро".
А 15 червня в Росії через атаку БпЛА закривали аеропорти Іжевська, Казані, Нижньокамська, Калуги і Тамбова.
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