У Тамбові призупинили роботу аеропорту через атаку дронів

В аеропорту російського міста Тамбов запроваджені тимчасові обмеження на польоти цивільних літаків. Причиною стала загроза атаки ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Федерального агентства повітряного транспорту (Росавіації) Артема Кореняка.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на їхній прийом та випуск запроваджені в аеропорту Тамбов (Донське; код ІКАО: UUOT)", - повідомив він.

Зазначимо, що близько півночі за Київським часом, у Тамбовській області було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак дронів, які рухалися з Воронезької області.

Зокрема, повідомлялося про ризик ударів у містах Тамбов і Котовськ.

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Тим часом ударні безпілотники атакують Липецьку область. Місцеві жителі повідомляли про близько 15 вибухів у Європейському та Ізмайловському районах.