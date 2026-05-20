У Росії є п'ять сценаріїв розширення війни з півночі України, - Зеленський

Глава держави розповів про результати проведення Ставки, під час якої були проаналізовані дані розвідок щодо планування РФ наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

"Україна обов'язково захистить себе, і зараз наше завдання - посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював", - підкреслив Зеленський.

Він зазначив, що по кожному можливому варіанту дій окупантів Україна готує відповіді, якщо РФ наважаться розширити свою агресію. Президент додав, що українські сили на цьому напрямку будуть збільшені.

"Доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, країна-агресорка активізувала спроби втягнути Білорусь у подальші військові дії проти України та контактувала з цього приводу з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.