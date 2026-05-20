У России есть пять сценариев расширения войны с севера Украины, - Зеленский

Глава государства рассказал о результатах проведения Ставки, во время которой были проанализированы данные разведок по планированию РФ наступательных операций на Черниговско-Киевском направлении.

"Украина обязательно защитит себя, и сейчас наша задача - усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что по каждому возможному варианту действий оккупантов Украина готовит ответы, если РФ решится расширить свою агрессию. Президент добавил, что украинские силы на этом направлении будут увеличены.

"Поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического воздействия в отношении Беларуси, которая может быть использована Россией для такого расширения войны. Соответствующие непубличные задачи есть и для украинских разведывательных служб", - отметил Зеленский.

Напомним, страна-агрессор активизировала попытки втянуть Беларусь в дальнейшие военные действия против Украины и контактировала по этому поводу с белорусским диктатором Александром Лукашенко.