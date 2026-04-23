У Росії не буде ресурсів на повноцінну війну в країнах Балтії, - ЦПД

15:41 23.04.2026 Чт
2 хв
РФ залякує Європу війною через провокації
aimg Ірина Глухова
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Росіяни намагаються залякати європейців самою можливістю війни. При цьому у РФ не буде достатньо ресурсів для повномасштабних бойових дій у країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка у Telegram.

Читайте також: Литва вважає "риторикою залякування" слова Зеленського про загрозу нападу РФ

За його словами, гібридні провокації Росії, зокрема зальоти військових літаків у повітряний простір країн Балтії, а також заяви про нібито "плани Заходу захопити Калінінград" є частиною інформаційної кампанії.

Коваленко підкреслив, що такі дії є елементами "інфошуму", спрямованого на створення паніки серед європейських суспільств і перекладання відповідальності за можливу ескалацію на західних політиків.

Водночас, за оцінкою ЦПД, Росія наразі не має необхідних ресурсів для ведення повноцінної війни в країнах Балтії.

"До 2028 року у РФ не буде ресурсів на повноцінну війну в Балтії", - зазначив він.

Він також додав, що гібридні провокації, зокрема в повітряному просторі, вже розпочалися і можуть тривати надалі.

Раніше російська пропаганда поширювала твердження, що країни Балтії та Польща нібито дозволили Україні використовувати свій повітряний простір для ударів по російських портах у районі Санкт-Петербурга.

У Росії також заявляли про "попередження" державам Балтії.

Крім того, у Міноборони Росії публікували перелік нібито адрес у Європі, де розташовані підприємства, пов’язані зі спільним з Україною виробництвом безпілотників, натякаючи на можливі "заходи у відповідь".

Тим часом президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може обмежувати інтернет не лише для контролю інформації, а й для запобігання суспільному невдоволенню через можливу масштабну мобілізацію.

За його оцінкою, її метою може бути як посилення війни проти України, так і тиск на країни Балтії.

У Литві, своєю чергою, заявили, що подібні оцінки Зеленського є перебільшенням і назвали їх елементом "риторики залякування".

Чи може Росія напасти на НАТО у 2026 або 2027 році оцінили в естонській розвідці.

Російська ФедераціяБалтияВійна в Україні