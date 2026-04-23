У России не будет ресурсов на полноценную войну в странах Балтии, - ЦПД

Россияне пытаются запугать европейцев самой возможностью войны. При этом у РФ не будет достаточно ресурсов для полномасштабных боевых действий в странах Балтии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.
По его словам, гибридные провокации России, в частности залеты военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, а также заявления о якобы "планах Запада захватить Калининград" являются частью информационной кампании.
Коваленко подчеркнул, что такие действия являются элементами "инфошума", направленного на создание паники среди европейских обществ и перекладывание ответственности за возможную эскалацию на западных политиков.
В то же время, по оценке ЦПИ, Россия пока не имеет необходимых ресурсов для ведения полноценной войны в странах Балтии.
"До 2028 года у РФ не будет ресурсов на полноценную войну в Балтии", - отметил он.
Он также добавил, что гибридные провокации, в частности в воздушном пространстве, уже начались и могут продолжаться в дальнейшем.
Ранее российская пропаганда распространяла утверждение, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам в районе Санкт-Петербурга.
В России также заявляли о "предупреждении" государствам Балтии.
Кроме того, в Минобороны России публиковали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия, связанные с совместным с Украиной производством беспилотников, намекая на возможные "ответные меры".
Между тем президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может ограничивать интернет не только для контроля информации, но и для предотвращения общественного недовольства из-за возможной масштабной мобилизации.
По его оценке, ее целью может быть как усиление войны против Украины, так и давление на страны Балтии.
В Литве, в свою очередь, заявили, что подобные оценки Зеленского являются преувеличением и назвали их элементом "риторики запугивания".
