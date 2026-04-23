RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У России не будет ресурсов на полноценную войну в странах Балтии, - ЦПД

15:41 23.04.2026 Чт
2 мин
РФ запугивает Европу войной из-за провокаций
aimg Ирина Глухова
Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Россияне пытаются запугать европейцев самой возможностью войны. При этом у РФ не будет достаточно ресурсов для полномасштабных боевых действий в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

По его словам, гибридные провокации России, в частности залеты военных самолетов в воздушное пространство стран Балтии, а также заявления о якобы "планах Запада захватить Калининград" являются частью информационной кампании.

Коваленко подчеркнул, что такие действия являются элементами "инфошума", направленного на создание паники среди европейских обществ и перекладывание ответственности за возможную эскалацию на западных политиков.

В то же время, по оценке ЦПИ, Россия пока не имеет необходимых ресурсов для ведения полноценной войны в странах Балтии.

"До 2028 года у РФ не будет ресурсов на полноценную войну в Балтии", - отметил он.

Он также добавил, что гибридные провокации, в частности в воздушном пространстве, уже начались и могут продолжаться в дальнейшем.

Ранее российская пропаганда распространяла утверждение, что страны Балтии и Польша якобы позволили Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по российским портам в районе Санкт-Петербурга.

В России также заявляли о "предупреждении" государствам Балтии.

Кроме того, в Минобороны России публиковали перечень якобы адресов в Европе, где расположены предприятия, связанные с совместным с Украиной производством беспилотников, намекая на возможные "ответные меры".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может ограничивать интернет не только для контроля информации, но и для предотвращения общественного недовольства из-за возможной масштабной мобилизации.

По его оценке, ее целью может быть как усиление войны против Украины, так и давление на страны Балтии.

В Литве, в свою очередь, заявили, что подобные оценки Зеленского являются преувеличением и назвали их элементом "риторики запугивания".

Может ли Россия напасть на НАТО в 2026 или 2027 году оценили в эстонской разведке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияБалтияВойна в Украине