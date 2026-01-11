UA

Росіяни зруйнували у Краматорську котельну: живила один з мікрорайонів, - МВА

Ілюстративне фото: Краматорськ частково без опалення (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 11 січня зруйнували в Краматорську Донецької області котельну, яка живила один з мікрорайонів міста. Внаслідок цього керуюча компанія змушена зливати воду з мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Краматорської міської військової адміністрації.

"Увага, мешканці мікрорайону "Кондиціонер"! Унаслідок нещодавнього російського обстрілу було зруйновано котельню, яка забезпечувала теплопостачання мікрорайону", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що фахівці теплопостачальної організації спільно з представниками управляючої компанії вживають заходів для того, щоб відновити теплопостачання. Ситуація ускладнена тим, що температура повітря суттєво знижена.

"За таких умов, з метою запобігання замерзанню води та пошкодженню трубопроводів у разі відсутності теплоносія, управляюча компанія вимушена здійснювати злив води з систем тепломереж та водопостачання", - сказано у повідомленні.

Мешканців також просять самостійно злити воду із сантехнічних приладів безпосередньо у квартирах, оскільки компанія не має змоги зробити це. Якщо вода замерзне там, це може призвести до пошкоджень приладів.

Зазначимо, останнім часом росіяни намагаються бити по котельнях, щоб в морози залишити людей без опалення. Так, у Києві у ніч на 9 січня окупанти цілеспрямовано атакували котельні в різних районах столиці. Це енергетичний терор та чергова спроба росіян перетворити зиму на зброю.

Президент України Володимир Зеленський 11 січня повідомляв, що після ударів РФ по критичній інфраструктурі, ситуація в ряді регіонів України залишається складною. Також раніше він підкреслив, що Росія чекала морозів, щоб вчинити свідомий терор проти українців.

