Россияне разрушили в Краматорске котельную: питала один из микрорайонов, - МВА

"Внимание, жители микрорайона "Кондиционер"! В результате недавнего российского обстрела была разрушена котельная, которая обеспечивала теплоснабжение микрорайона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для того, чтобы восстановить теплоснабжение. Ситуация осложнена тем, что температура воздуха существенно снижена.

"При таких условиях, с целью предотвращения замерзания воды и повреждения трубопроводов в случае отсутствия теплоносителя, управляющая компания вынуждена осуществлять слив воды из систем теплосетей и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Жителей также просят самостоятельно слить воду из сантехнических приборов непосредственно в квартирах, поскольку компания не имеет возможности сделать это. Если вода замерзнет там, это может привести к повреждениям приборов.