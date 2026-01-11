RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Россияне разрушили в Краматорске котельную: питала один из микрорайонов, - МВА

Иллюстративное фото: Краматорск частично без отопления (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 11 января разрушили в Краматорске Донецкой области котельную, которая питала один из микрорайонов города. Вследствие этого управляющая компания вынуждена сливать воду из сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Краматорской городской военной администрации.

"Внимание, жители микрорайона "Кондиционер"! В результате недавнего российского обстрела была разрушена котельная, которая обеспечивала теплоснабжение микрорайона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты теплоснабжающей организации совместно с представителями управляющей компании принимают меры для того, чтобы восстановить теплоснабжение. Ситуация осложнена тем, что температура воздуха существенно снижена.

"При таких условиях, с целью предотвращения замерзания воды и повреждения трубопроводов в случае отсутствия теплоносителя, управляющая компания вынуждена осуществлять слив воды из систем теплосетей и водоснабжения", - говорится в сообщении.

Жителей также просят самостоятельно слить воду из сантехнических приборов непосредственно в квартирах, поскольку компания не имеет возможности сделать это. Если вода замерзнет там, это может привести к повреждениям приборов.

 

Отметим, в последнее время россияне пытаются бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления. Так, в Киеве в ночь на 9 января оккупанты целенаправленно атаковали котельные в разных районах столицы. Это энергетический террор и очередная попытка россиян превратить зиму в оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января сообщал, что после ударов РФ по критической инфраструктуре, ситуация в ряде регионов Украины остается сложной. Также ранее он подчеркнул, что Россия ждала морозов, чтобы совершить сознательный террор против украинцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВойна в УкраинеДонецкая область