Росіяни зранку вдарили дронами по Одещині: що відомо про наслідки

У неділю вранці, 9 листопада, російська армія дронами атакувала південну частину Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло. Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих. Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odeskaODA) Нагадаємо, минулої ночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.