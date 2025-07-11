Росіяни зранку атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

Станом на 08:08 карта повітряних тривог України виглядала так:

Крім того, у Чорному морі зафіксовано розвідувальний БпЛА, який рухався в бік Одеської області. Для його знищення було залучено засоби протиповітряної оборони.

Також було помічено нові групи безпілотників на півночі Чернігівщини.

Повітряні сили повідомили про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, о 07:53 зафіксовано проліт дронів з Чернігівської області у напрямку Київщини.

Атака дронів на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія атакувала Україну дронами. Основного удару зазнав центр Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено, зокрема, пологовий будинок. За попередніми даними, постраждали щонайменше дев’ятеро людей.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей. Зафіксовано сім влучень загалом.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку ударних дронів типу "Шахедів".

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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