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Росіяни зранку атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів

П'ятниця 11 липня 2025 08:22
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Росіяни зранку атакують Україну "Шахедами": де загроза ударів Ілюстративне фото: Росія запустила "Шахеди" 11 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Російська армія зранку п'ятниці, 11 липня, додатково запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Повітряні сили повідомили про активність ворожих безпілотників у кількох регіонах. Зокрема, о 07:53 зафіксовано проліт дронів з Чернігівської області у напрямку Київщини.

Також було помічено нові групи безпілотників на півночі Чернігівщини.

Крім того, у Чорному морі зафіксовано розвідувальний БпЛА, який рухався в бік Одеської області. Для його знищення було залучено засоби протиповітряної оборони.

Станом на 08:08 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни зранку атакують Україну &quot;Шахедами&quot;: де загроза ударів

Атака дронів на Україну 11 липня

Нагадаємо, в ніч на 11 липня Росія атакувала Україну дронами. Основного удару зазнав центр Харкова. Внаслідок вибуху пошкоджено, зокрема, пологовий будинок. За попередніми даними, постраждали щонайменше дев’ятеро людей.

У Чугуєві Харківської області пролунали вибухи. Унаслідок удару було пошкоджено будівлю лікарні. Постраждали кілька людей. Зафіксовано сім влучень загалом.

Також вибухи пролунали в Миколаєві. У місті спалахнула пожежа через атаку ударних дронів типу "Шахедів".

У Сумах під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Місцева влада та військові закликали мешканців стежити за повідомленнями та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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