Росія вдарила "Шахедами" по центру Харкову: пролунали вибухи, є постраждалі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову ОВА Олега Синєгубова.

"Окупанти атакують безпілотниками. У місті пролунав вибух. Небезпека ударів залишається. Харків і область, в укриття", - написав Синєгубов.

Аналогічне повідомлення надійшло від Терехова. Він попередив, що в небі все ще залишаються ворожі дрони. Інші подробиці про наслідки атаки поки що невідомі.

"Ворог ударив по центру міста, у район житлової забудови. Попередньо - є постраждалі. Деталі зʼясовуємо", - розповів Терехов.

Оновлено 5:54. У центрі міста є влучання по діючому медичному закладу.

"У центрі міста, внаслідок ворожого обстрілу, постраждав працюючий медичний заклад - за первинною інформацією, там вилетіли шибки, але триває обстеження будівлі", - розповів Терехов.