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Россияне с утра атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов

Пятница 11 июля 2025 08:22
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Россияне с утра атакуют Украину "Шахедами": где угроза ударов Иллюстративное фото: Россия запустила "Шахеды" 11 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Российская армия утром пятницы, 11 июля, дополнительно запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Воздушные силы сообщили об активности вражеских беспилотников в нескольких регионах. В частности, в 07:53 зафиксирован пролет дронов из Черниговской области в направлении Киевской области.

Также были замечены новые группы беспилотников на севере Черниговской области.

Кроме того, в Черном море зафиксирован разведывательный БпЛА, который двигался в сторону Одесской области. Для его уничтожения были привлечены средства противовоздушной обороны.

По состоянию на 08:08 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне с утра атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Обновлено в 09.35

Ситуация стремительно меняется, растет угроза для ряда регионов Украины.

Так, в 08:45 группы ударных дронов зафиксировано на Черниговщине в районах Мены, Олышевки и Остера.

В то же время в Черкасской области дроны пролетали мимо Драбов и двигались в направлении Золотоноши.

В 09:05 на севере Киевщины обнаружен ударный БпЛА, который двигался на юго-западное направление.

Также сообщается об активности дронов в центральной и северной части Черниговской области, которые также направляются на юго-запад.

В 09:11 на Житомирщине объявлено угрозу применения врагом ударных беспилотников.

В 09:20 аналогичная угроза зафиксирована в Одесской и Николаевской областях.

По состоянию на 09:39 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне с утра атакуют Украину &quot;Шахедами&quot;: где угроза ударов

Атака дронов на Украину 11 июля

Напомним, в ночь на 11 июля Россия атаковала Украину дронами. Основной удар получил центр Харькова. В результате взрыва поврежден, в частности, роддом. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере девять человек.

В Чугуеве Харьковской области прогремели взрывы. В результате удара было повреждено здание больницы. Пострадали несколько человек. Зафиксировано семь попаданий в целом.

Также взрывы прогремели в Николаеве. В городе вспыхнул пожар из-за атаки ударных дронов типа "Шахедов".

В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. Местные власти и военные призвали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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