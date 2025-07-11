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Росія атакувала Чугуєв "Шахедами": є поранені та руйнування в лікарні

П'ятниця 11 липня 2025 03:29
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Росія атакувала Чугуєв "Шахедами": є поранені та руйнування в лікарні Фото: у Чугуєві є наслідки через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

У ніч на 11 липня Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. Унаслідок удару постраждали кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Галини Мінаєвої.

"Близько 01.00 ворог знову вдарив по Чугуєву. У центральній частині міста зруйновано 2 приватні домоволодіння, суттєво пошкоджено будинки навколо", - повідомила вона.

За словами Мінаєвої, також сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.

"Є троє постраждалих, яким надається медична допомога. Ще в одному з мікрорайонів міста відбулися влучання "Шахедів", ушкоджень зазнали приватні домоволодіння", - додала вона.

У другому випадку, як зазначила Мінаєва, обійшлося без постраждалих. На місцях влучень працюють екстрені служби.

Варто зазначити, що по Чугуєву 9 липня також було завдано удару. Тоді спалахнула масштабна пожежа в дачному селищі, внаслідок чого постраждала одна людина.

Атака на Україну 10 липня

Нагадаємо, в ніч на 10 липня РФ здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак. По Україні було випущено 415 засобів ураження. Серед них - 397 ударних дронів типу Shahed і дронів-приманок, вісім балістичних ракет "Іскандер-М", шість крилатих ракет Х-101 і чотири ракети С-300.

Основним напрямком удару став Київ. Сили ППО знищили 178 цілей, ще 204 були збиті з курсу або нейтралізовані засобами радіоелектронної боротьби.

За словами прес-секретаря ДСНС Світлани Водолаги, вранці рятувальники працювали на 16 локаціях у столиці.

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