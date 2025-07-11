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У Миколаєві вибухи і потужна пожежа: місто під атакою російських дронів

Миколаїв, П'ятниця 11 липня 2025 03:49
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У Миколаєві вибухи і потужна пожежа: місто під атакою російських дронів Ілюстративне фото: рятувальники тушать пожежу після атаки дронів (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Масштабна пожежа охопила околиці Миколаєва після серії вибухів. Місто знову опинилося під загрозою атаки російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Про те, що декілька груп ударних БпЛА почали рух через Херсонщину курсом на Миколаївщину, Повітряні Сили ЗС України писали ще о 0:56.

Таким чином, о 01:28 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу.

А вже о 2:20 та 2:58 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи в місті.

Також в соцмережах пишуть, що звуки вибухів пролунали о 02:26, 02:27, 02:41 та 03:02.

Наразі є інформація від влади, що вибухи в Миколаєві призвели до пожежі на околицях міста.

Про це о 03:18 повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зазначивши, що всі відповідні служби працюють на місці пожежі.

Відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 03:17.

Що відомо про атаку на Україну в ніч на 11 липня

У ніч на 11 липня Росія атакувала ударними дронами типу "Шахед" Чугуїв у Харківській області. За словами мера міста, сильно пошкоджено будівлю Чугуївської центральної лікарні.

Раніше повідомлялось, що близько 1 години ночі 11 липня в Чугуївській громаді Харківської області було гучно. У регіоні на момент цього була оголошена повітряна тривога.

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