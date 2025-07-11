У Миколаєві вибухи і потужна пожежа: місто під атакою російських дронів

Масштабна пожежа охопила околиці Миколаєва після серії вибухів. Місто знову опинилося під загрозою атаки російських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Про те, що декілька груп ударних БпЛА почали рух через Херсонщину курсом на Миколаївщину, Повітряні Сили ЗС України писали ще о 0:56.

Таким чином, о 01:28 на Миколаївщині було оголошено повітряну тривогу.

А вже о 2:20 та 2:58 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв про вибухи в місті.

Також в соцмережах пишуть, що звуки вибухів пролунали о 02:26, 02:27, 02:41 та 03:02.

Наразі є інформація від влади, що вибухи в Миколаєві призвели до пожежі на околицях міста.

Про це о 03:18 повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, зазначивши, що всі відповідні служби працюють на місці пожежі.

Відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 03:17.