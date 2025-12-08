UA

Росіяни знову вдарили по Фастову: пошкоджені будинки, виникли пожежі (фото)

Фото: росіяни знову вдарили по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська третю ніч поспіль атакували дронами Фастів Київської області. Внаслідок обстрілу пошкоджені будинки та виникли пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"Російські війська знову завдали ударів дронами по місту Фастів. Зайнялися покрівлі 3-поверхової та одноповерхової будівель на площі 1500 кв.м", - повідомили у ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджений приватний житловий будинок та адмінбудівлі. Вогнеборці ліквідували всі загоряння.

 

Фото: наслідки удару РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Фастова

Нагадаємо, російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київську область. Пізно ввечері 7 грудня під ударом знову опинилося місто Фастів.

У ніч з 5 на 6 грудня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку по Україні дронами та ракетами.

Зокрема, у Фастові виникли пожежі, а також був зруйнований залізничний вокзал та моторно-вагонне депо.

У зв'язку з обстрілом залізничної інфраструктури в Фастові, "Укрзалізниця" була змушена оперативно змінювати маршрути поїздів, які повинні були пройти через місто.

Детальніше про те, як виглядає зруйнований вокзал Фастова - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, в ніч на 7 грудня росіяни теж атакували Україну дронами й не тільки. Місцеві канали писали, що під атакою був і Фастів.

Київська областьФастовВійна в УкраїніАтака дронів