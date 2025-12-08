Россияне снова ударили по Фастову: повреждены дома, возникли пожары (фото)

Российские войска третью ночь подряд атаковали дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела повреждены дома и возникли пожары.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"Российские войска снова нанесли удары дронами по городу Фастов. Загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м", - сообщили в ГСЧС.
Взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания. Пожарные ликвидировали все возгорания.
Фото: последствия удара РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Напомним, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под ударом снова оказался город Фастов.
В ночь с 5 на 6 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине дронами и ракетами.
В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо.
В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове, "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.
Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - в материале РБК-Украина.
Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.