Россияне снова ударили по Фастову: повреждены дома, возникли пожары (фото)

Фото: россияне снова ударили по Фастову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска третью ночь подряд атаковали дронами Фастов Киевской области. В результате обстрела повреждены дома и возникли пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

"Российские войска снова нанесли удары дронами по городу Фастов. Загорелись кровли 3-этажного и одноэтажного зданий на площади 1500 кв.м", - сообщили в ГСЧС.

Взрывной волной поврежден частный жилой дом и админздания. Пожарные ликвидировали все возгорания.

 

Фото: последствия удара РФ по Фастову (t.me/dsns_telegram)

 

Обстрелы Фастова

Напомним, российские оккупанты третью ночь подряд атаковали Киевскую область. Поздно вечером 7 декабря под ударом снова оказался город Фастов.

В ночь с 5 на 6 декабря россияне совершили очередную комбинированную атаку по Украине дронами и ракетами.

В частности, в Фастове возникли пожары, а также был разрушен железнодорожный вокзал и моторно-вагонное депо.

В связи с обстрелом железнодорожной инфраструктуры в Фастове, "Укрзализныця" была вынуждена оперативно менять маршруты поездов, которые должны были пройти через город.

Подробнее о том, как выглядит разрушенный вокзал Фастова - в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 7 декабря россияне тоже атаковали Украину дронами и не только. Местные каналы писали, что под атакой был и Фастов.

