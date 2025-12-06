"Укрзалізниця" змінює маршрути потягів через Фастів, який був атакований РФ

Наслідки атаки РФ на Київщину

Армія РФ у ніч на 6 грудня атакувала Україну. Одночасно з масованим нальотом дронів противник застосував балістику та ракети "Кинджал", є інформація про прильоти щонайменше у Фастові під Києвом, Дніпрі та області.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей, повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

У Вишгородському районі жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки. Допомога надана на місці, без госпіталізації.

У Фастові поранено чоловіка - у нього рвана рана лівої гомілки. Госпіталізації не потребує.

Про наслідки масованої атаки по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.