Головна » Новини » Війна в Україні

Нічна атака на Фастів і не тільки: з'явилися фото наслідків у Київській області

Київська область, Субота 06 грудня 2025 08:45
UA EN RU
Нічна атака на Фастів і не тільки: з'явилися фото наслідків у Київській області Фото: наслідки нічного обстрілу Київської області 6 грудня (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі, 6 грудня, російські війська атакували Київську область, зокрема Фастів. Рятувальники показали фото наслідків ворожого обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у ДСНС, всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян. Троє людей травмовано.

У Фастові виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно - вагонного депо.

У селі Нові Петрівці через уламки дрона виникла пожежа у складській будівлі на площі 5500 кв. м.

Також у цьому населеному пункті сталося загоряння трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще 6 будинків пошкоджено.

У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Фото: наслідки обстрілу Київської області (ДСНС)

Обстріл Київської області

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня Росія масованого атакувала Україну дронами, балістикою та ракетами "Кинджал".

Під час комбінованої атаки було чутно вибухи в Києві. Місцева влада повідомила про роботу ППО, Повітряні сили - про політ "Кинджалів" і балістики вектором на столицю.

Зокрема, відомо про прильоти у Фастові. Як повідомила "Укрзалізниця", під удари потрапила залізнична інфраструктура. У зв'язку з цим оперативно змінюються маршрути пасажирських поїздів, які мали проходити через Фастів.

Ймовірно, були прильоти по залізничному вокзалу у Фастові. Є інформація і про сильні пожежі в Нових Петрівцях під Києвом.

Внаслідок масованої атаки на Київську область дронами та ракетами постраждали троє людей.

За даними ОВА, у Вишгородському районі 46-річна жінка госпіталізована до місцевої лікарні. У неї уламкове ушкодження руки, грудної клітки та спини, закрита травма шийного відділу хребта.

Ще одна жінка 40 років отримала рвану рану щоки.

А у Фастові поранено 42-річного чоловіка. У нього рвана рана лівої гомілки.

