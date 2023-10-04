Росіяни знову посилили охорону Керченського мосту, - ВМС

"Росіяни знову посилили охорону Керченського мосту", - повідомив Плетенчук.

За його даними, російські військові вивели для забезпечення охорони мосту чотири кораблі та п’ять катерів.

"Повернулися вони до такого посиленого режиму несення служби, у них десь тиждень був перерви, і зараз вони знову до десяти одиниць там тримають навколо", - зазначив речник Військово-морських сил ЗСУ.

Висадка ГУР в Криму

Нагадаємо, що сьогодні в Головному управлінні розвідки Міноборони повідомили, що українські спецпризначенці висадилися в окупованому Криму.

Так, спецпризначенці "Стугни" та "Братства" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України десантувались на території півострова та нанесли вогневе ураження по російських окупантах.

Деталі висадки українських військових можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що це вже не перша висадка українських бійців на території окупованого Криму. Зокрема, 24 серпня розвідникам вдалося здійснити вилазку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут.

Тоді відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Своєю чергою російські джерела почали вигадувати свою версію про так звану "українську ДРГ", яка нібито була "знищена". Насправді в рамках спецоперації було знищено щонайменше 30 окупантів та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

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