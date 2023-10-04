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Россияне снова усилили охрану Керченского моста, - ВМС

Фото: россияне снова усилили охрану Керченского моста (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты снова усилили охрану Керченского моста. Военные РФ вывели почти десять единиц техники в море для обеспечения охраны.

Об этом рассказал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Media Center Ukraine.

"Россияне снова усилили охрану Керченского моста", - сообщил Плетенчук.

По его данным, российские военные вывели для обеспечения охраны моста четыре корабля и пять катеров.

"Вернулись они к такому усиленному режиму несения службы, у них где-то неделю был перерыв, и сейчас они снова до десяти единиц там держат вокруг", - отметил спикер Военно-морских сил ВСУ.

Высадка ГУР в Крыму

Напомним, что сегодня в Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Так, спецназовцы "Стугни" и "Братства" в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины десантировались на территории полуострова и нанесли огненное поражение по российским оккупантам.

Подробности высадки украинских военных можно узнать в материале РБК-Украина.

Это уже не первая высадка украинских бойцов на территории оккупированного Крыма. В частности, 24 августа разведчикам удалось совершить вылазку возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут.

Тогда произошло сражение в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

В свою очередь российские источники начали придумывать свою версию о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была "уничтожена". На самом деле в рамках спецоперации было уничтожено по меньшей мере 30 кафиров и повреждены четыре быстроходных катера.

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