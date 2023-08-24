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У ГУР розповіли про втрати росіян під час спецоперації в Криму

Четвер 24 серпня 2023 16:55
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У ГУР розповіли про втрати росіян під час спецоперації в Криму Фото: Андрій Юсов, представник ГУР МО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В результаті спецоперації ГУР на окупованому півосторові Крим було знищено щонайменше 30 росіян та пошкоджено чотири швидкохідні катери.

Як повідомляє РБК-Україна про це розповів речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов "Суспільному Крим".

За попередніми даними, саме у селі Маяк знаходиться база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Окрім цього там розташовано радіолокаційний вузол РЛК "Небо-М" та РЛС "Каста-2Е2". По периметру підготовлено позиції для ППО.

Висадка ГУР в Криму

Сьогодні ЗМІ повідомили про те, що українська розвідка висадилася у Криму. Близько 5:00 біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут чули вибухи. Там відбулася битва в рамках спецоперації ГУР за участю плавальних засобів та авіації.

Представники ГУР у коментарі РБК-Україна повідомили, що сьогоднішня вилазка мала характер рейду. Вона показала, що півострів знаходиться в зоні досяжності для проведення операцій нашими силами.

Окрім того, під час спецоперації українські розвідники вивісили в Криму український прапор.

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