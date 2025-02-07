Росіяни знову підтягнули солдатів КНДР для штурмів у Курській області, - Зеленський

Російська армія знову підтягнула північнокорейських солдатів у Курську область. Вже відбулися нові штурми на цьому напрямку, сотні військових РФ та КНДР були знищені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
"У районах Курської операції були нові штурми: російська армія... і підтягнули знов північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена. Ідеться про сотні російських і північнокорейських військових", - сказав Зеленський.
За його словами, це важливо, адже бої відбуваються саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти українських міст.
"І в нас на території, на фронті, 60 тисяч російської армії у Курській області. Це 60 тисяч, які не додалися до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках у Донецькій області. Вдячний усім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді - за результат", - зазначив президент.
Нагадаємо, для того, щоб витіснити українських воїнів з Курської області, росіяни залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають там величезних втрат.
За даними Генштабу, втрати північнокорейських військ вже становлять 4 тисячі осіб.
Нещодавно видання The New York Times повідомляло, що солдатів КНДР вивели з лінії фронту у Курській області через великі втрати на полі бою.
Як розповів речник ССО України Олександр Кіндратенко у коментарі РБК-Україна, Росія відвела північнокорейців із кількох напрямків.
За даними Центру протидії дезінформації протягом останніх тижнів військові КНДР не беруть участі у штурмах у Курській області. Наразі невідомо, чи планує ворог їх повертати.
Водночас керівник ГУР Кирило Буданов заперечив цю інформацію. За його словами, близько восьми тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Однак останнім часом у скороченому складі.
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