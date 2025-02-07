Россияне снова подтянули солдат КНДР для штурмов в Курской области, - Зеленский

"В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено. Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", - сказал Зеленский.

По его словам, это важно, ведь бои идут именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против украинских городов.

"И у нас на территории, на фронте, 60 тысяч российской армии в Курской области. Это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде - за результат", - отметил президент.