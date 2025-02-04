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КНДРівці протягом останніх тижнів не беруть участь у штурмах, - Коваленко

Вівторок 04 лютого 2025 13:33
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КНДРівці протягом останніх тижнів не беруть участь у штурмах, - Коваленко Фото: Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом останніх тижнів військові Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) не беруть участі у штурмах у Курській області, Росії. Наразі невідомо, чи планує ворог їх повертати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрія Коваленка.

"Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівських військових для участі в штурмових діях у Курській області. Зараз вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть", - написав Коваленко.

Ситуація у Курській області

Українські бійці розпочали операцію на території Курської області ще на початку серпня 2024-го. Тоді ж бійцям вдалось взяти під свій контроль близько сотні населених пунктів, але пізніше частина територій все ж була втрачена.

Зокрема восени Російська Федерація (РФ) залучила до бойових дій у Курській області військових КНДР. Наші воїни пізніше взяли в полон декількох північнокорейських солдатів.

Як писало нещодавно The New York Times, солдатів КНДР вивели з лінії фронту у Курській області через великі втрати на полі бою.

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