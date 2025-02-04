Буданов заперечив, що війська КНДР відійшли з лінії фронту у Курській області

Близько восьми тисяч північнокорейських військових все ще воюють на лінії фронту в Курській області РФ. Однак останнім часом у скороченому складі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у коментарі The War Zone .

За його словами, війська КНДР все ще ведуть бої на лінії фронту у Курській області, хоча останніми днями їх активність зменшилася через значні втрати.

Буданов зазначив, що повідомлення в ЗМІ про те, що північнокорейські війська не були помічені на передовій тижнями, є "помилковими".

"Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів", - пояснив керівник ГУР.