Бої у Курській області дали ЗСУ найбільше поповнення обмінного фонду за одну операцію, - Зеленський

Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. А також відтягнула сильні російські підрозділи на територію РФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський під час нагородження українських військових.

Інакше, за словами президента, ці 60 тисяч окупантів були б залучені до боїв проти українських воїнів на найскладніших напрямках фронту.

"Курська операція дала Україні найбільше поповнення обмінного фонду за одну бойову операцію. І навіть після того, як Путін залучив Північну Корею до війни у Європі, наші хлопці тримають позиції, реалізовують наші українські національні інтереси", - сказав Зеленський.

Курська операція

Нагадаємо, влітку 2024 року українським захисникам вдалося прорвати кордон і зайти на територію Курської області.

Військам РФ вдалося відбити частину своєї території, однак українська армія, як і раніше, продовжує утримувати контроль над десятками населених пунктів регіону, включно з містом Суджа.

Для того, щоб витіснити українських воїнів, росіяни навіть залучили до боїв солдатів КНДР, які зазнають там величезних втрат.

Також. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів.

За даними Генштабу, за шість місяців Курської операції Росія втратила вже 40 тисяч солдатів. А втрати північнокорейських військ становлять 4 тисячі осіб.

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