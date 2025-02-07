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Россияне снова подтянули солдат КНДР для штурмов в Курской области, - Зеленский

Пятница 07 февраля 2025 20:42
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Россияне снова подтянули солдат КНДР для штурмов в Курской области, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"В районах Курской операции были новые штурмы: российская армия... и подтянули вновь северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено. Речь идет о сотнях российских и северокорейских военных", - сказал Зеленский.

По его словам, это важно, ведь бои идут именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против украинских городов.

"И у нас на территории, на фронте, 60 тысяч российской армии в Курской области. Это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях в Донецкой области. Благодарен всем нашим воинам за стойкость, каждой бригаде - за результат", - отметил президент.

Войска КНДР в Курской области

Напомним, для того, чтобы вытеснить украинских воинов из Курской области, россияне привлекли к боям солдат КНДР, которые несут там огромные потери.

По данным Генштаба, потери северокорейских войск уже составляют 4 тысячи человек.

Недавно издание The New York Times сообщало, что солдат КНДР вывели с линии фронта в Курской области из-за больших потерь на поле боя.

Как рассказал представитель ССО Украины Александр Киндратенко в комментарии РБК-Украина, Россия отвела северокорейцев с нескольких направлений.

По данным Центра противодействия дезинформации в течение последних недель военные КНДР не участвуют в штурмах в Курской области. Пока неизвестно, планирует ли враг их возвращать.

В то же время руководитель ГУР Кирилл Буданов опроверг эту информацию. По его словам, около восьми тысяч северокорейских военных все еще воюют на линии фронта в Курской области РФ. Однако в последнее время в сокращенном составе.

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