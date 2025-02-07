Россияне снова подтянули солдат КНДР для штурмов в Курской области, - Зеленский

Российская армия снова подтянула северокорейских солдат в Курскую область. Уже состоялись новые штурмы на этом направлении, сотни военных РФ и КНДР были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.