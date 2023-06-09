Росіяни знову обстрілюють затоплений Херсон

Він повідомив, що окупанти гатили по прибережних територіях міста.

Ситуація у Херсоні

Зазначимо, що це вже не перший обстріл Херсона після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС. Вчора загарбники вдарили по Корабельному району міста під час евакуації людей.

Тоді через ворожу атаку загинула одна людина, а ще 18 - отримали поранення.

Додамо, що у Херсонській області поступово знижується рівень води. Повне осушення може зайняти 10 днів.

Відомо, що через затоплення у Херсонській області загинуло чотири людини, а ще 13 - вважаються безвісти зниклими.

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