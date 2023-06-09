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Через затоплення Херсонської області 13 людей вважаються зниклими безвісти

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Херсонська область, П'ятниця 09 червня 2023 13:29
Через затоплення Херсонської області 13 людей вважаються зниклими безвісти Фото: через затоплення Херсонської області 13 людей вважаються зниклими безвісти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через затоплення Херсонської області, що спричинені підривом росіянами дамби Каховської ГЕС, 13 людей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Загалом у Херсонській області підтоплено 48 населених пунктів, із них: 34 (3625 будинків) знаходяться на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій.

Через повінь загинуло чотири людини, ще 11 зазнали травмувань внаслідок обстрілу під час евакуаційних заходів. При цьому безвісти зниклими вважаються 13 осіб.

З області евакуювали 2412 людей.

Через підрив ГЕС затопило також Миколаївську область. Там підтоплено 23 населених пункти. Через катастрофу загинула одна людина. Також було евакуйовано 825 людей.

Додамо, що в Херсонській ОВА працює гаряча лінія для звернень постраждалих та координації роботи волонтерів - 0800101102.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Через підрив окупантами дамби населені пункти Херсонської та Миколаївської області опинилися під загрозою затоплення. Найскладніша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.

За ніч вода у Херсонській області впала на 20 см, а протягом ранку - ще на 15 см. При цьому повне осушення може зайняти 10 днів.

Рівень води в акваторії Миколаєва також продовжує знижуватись. Наразі він становить 100 сантиметрів.

Більше про наслідки катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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