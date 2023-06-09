Россияне снова обстреливают затопленный Херсон

Он сообщил, что оккупанты били по прибрежным территориям города.

Ситуация в Херсоне

Это уже не первый обстрел Херсона после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС. Вчера захватчики ударили по Корабельному району города во время эвакуации людей.

Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.

Добавим, что в Херсонской области постепенно снижается уровень воды. Полное осушение может занять 10 дней.

Известно, что из-за затопления в Херсонской области погибли четыре человека, а еще 13 - считаются без вести пропавшими.

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