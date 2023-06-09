Россияне снова обстреливают затопленный Херсон

Российские оккупанты снова обстреляли Херсон, который подтопило из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Он сообщил, что оккупанты били по прибрежным территориям города.
Это уже не первый обстрел Херсона после того, как россияне подорвали Каховскую ГЭС. Вчера захватчики ударили по Корабельному району города во время эвакуации людей.
Тогда из-за вражеской атаки погиб один человек, а еще 18 получили ранения.
Добавим, что в Херсонской области постепенно снижается уровень воды. Полное осушение может занять 10 дней.
Известно, что из-за затопления в Херсонской области погибли четыре человека, а еще 13 - считаются без вести пропавшими.
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