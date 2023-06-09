ua ru
Пт, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рівень води у Херсонській області знизився ще на 15 см: скільки триватиме осушення

Новость на русском →
Херсонська область, П'ятниця 09 червня 2023 13:02
Рівень води у Херсонській області знизився ще на 15 см: скільки триватиме осушення Фото: рівень води у Херсонській області знизився ще на 15 см (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. За ранок він знизився ще на 15 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Якщо зранку була вода на рівні 5,38 м, то вже зараз на цю годину вона становить 5,23 м. Тобто всього (йдеться про зниження рівня води - ред.) на 15 см", - сказав він.

При цьому Прокудін наголосив, що вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, може повертатися.

З огляду на це, за прогнозами, рівень води може впасти до 2,5-1,5 метра і залишиться на цьому рівні поки вся вода з інших цих річок не повернеться. Цей процес осушення правобережної та лівобережної Херсонської області може затягнутися на 10 днів.

Підтоплення Херсонської області

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської області почало затоплювати. Найгірша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.

Прокудін повідомляв, що за ніч вода у Херсонській області впала на 20 см.

Більше про наслідки техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Каховська ГЕС
NEWS
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
Вода йде на спад. Всі подробиці про наслідки підриву Каховської ГЕС на 9 червня
DAILY
"Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС
Анастасія Рокитна, Віталій Носач "Розстріляли, зґвалтували, а тепер затопили". Як Херсон потерпає від повені після підриву ГЕС