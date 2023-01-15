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Росіяни знову масовано обстріляли Херсон: сім людей постраждали

Ілюстративне фото: росіяни знову масовано обстріляли Херсон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні, 15 січня, завдали масованої атаки по Херсону, внаслідок чого семеро людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

  • Загарбники атакували приміщення Червоного Хреста. Через влучення снарядів виникла пожежа. Наразі над її ліквідацією працюють рятувальники.
  • Росіяни поцілили у центр реабілітації дітей з інвалідністю. У будівлі вибито вікна та двері, також пошкоджено стіну.
  • Ворожі снаряди впали поруч із приміщенням студентського гуртожитку. Росіяни обстріляли й приватні та багатоквартирні будинки.
  • Окупанти атакували й обʼєкт критичної інфраструктури. Будівля підприємства та прилегла територія зазнала руйнувань.

Наразі відомо про сім поранених в результаті російських обстрілів Херсона, з них один знаходиться у важкому стані. Усіх постраждалих госпіталізовано до медичних закладів, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Зазначимо, сьогодні херсонців закликали перебувати в безпечних місцях. У місті доволі гучно через регулярні обстріли росіян.

Раніше окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, вналсідок чого дві людини отримали поранення.

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ХерсонВійна Росії проти України