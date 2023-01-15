Россияне снова массированно обстреляли Херсон: семь человек пострадали

Российские оккупанты сегодня, 15 января, нанесли массированную атаку по Херсону, в результате чего семь человек получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
В настоящее время известно о семи раненых в результате российских обстрелов Херсона, из них один находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения, где врачи оказывают им необходимую помощь.
Отметим, сегодня херсонцы призывали находиться в безопасных местах. В городе достаточно громко из-за регулярных обстрелов россиян.
Ранее оккупанты обстреляли жилой квартал Херсона, в результате чего два человека получили ранения.
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