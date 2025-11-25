Россияне снова массированно атакуют объекты энергетики, - Минэнерго

В ночь на 25 ноября Россия провела массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, что потребует оперативной оценки ущерба и подготовки к восстановительным работам в дальнейшем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго в сети Telegam.

В ночь на 25 ноября фиксируется комбинированная атака на ключевые элементы энергетической системы страны. Обстрелы затронули несколько районов, создавая угрозу стабильной работе объектов.

Действия энергетиков

Специалисты Минэнерго приступят к оценке последствий и проведению восстановительных работ сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Основной задачей является минимизация перебоев в энергоснабжении и обеспечение безопасности персонала.

Рекомендации для граждан

Минэнерго обращается к жителям сохранять спокойствие, строго соблюдать меры безопасности и следить за официальными обновлениями по ситуации.

Контекст угроз

Атаки на энергетику уже неоднократно использовались противником как средство дестабилизации. В связи с этим украинские службы продолжают круглосуточное наблюдение за объектами инфраструктуры и готовы к быстрому реагированию.

Что известно об атаке на Украину в ночь на 25 ноября

В ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки, после чего в Киеве были зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные столичные власти.