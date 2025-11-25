Россияне снова массированно атакуют объекты энергетики, - Минэнерго
В ночь на 25 ноября Россия провела массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины, что потребует оперативной оценки ущерба и подготовки к восстановительным работам в дальнейшем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минэнерго в сети Telegam.
В ночь на 25 ноября фиксируется комбинированная атака на ключевые элементы энергетической системы страны. Обстрелы затронули несколько районов, создавая угрозу стабильной работе объектов.
Действия энергетиков
Специалисты Минэнерго приступят к оценке последствий и проведению восстановительных работ сразу после того, как позволит ситуация с безопасностью.
Основной задачей является минимизация перебоев в энергоснабжении и обеспечение безопасности персонала.
Рекомендации для граждан
Минэнерго обращается к жителям сохранять спокойствие, строго соблюдать меры безопасности и следить за официальными обновлениями по ситуации.
Контекст угроз
Атаки на энергетику уже неоднократно использовались противником как средство дестабилизации. В связи с этим украинские службы продолжают круглосуточное наблюдение за объектами инфраструктуры и готовы к быстрому реагированию.
Что известно об атаке на Украину в ночь на 25 ноября
В ночь на 25 ноября в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за российской атаки, после чего в Киеве были зафиксированы взрывы, что подтвердили официальные столичные власти.
А в Белой Церкви Киевской области в результате обстрела российскими войсками погиб один человек, еще есть пострадавшие, среди которых 14-летняя девушка.
Напоминаем, что в Украине на вторник, 25 ноября, запланированы плановые отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей. Согласно данным "Укрэнерго", в большинстве регионов будут действовать графики с объемом отключений от 0,5 до 2,5 очередей. Возможно, ситуация изменится на фоне ночного обстрела.
Отметим, что ДТЭК опубликовал графики отключений электричества для Киева, однако стоит учитывать, что ситуация может измениться после ночного обстрела.