У Києві продовжать відключати світло 25 листопада: оприлюднено графіки

У Києві завтра, 25 листопада, побутовим споживачам продовжать відключати електроенергію за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

За інформацією компанії, у столиці плануються такі обмеження електропостачання:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у вівторок, 25 листопада, в Україні для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 0,5 до 2,5 черги.

Також заплановані й графіки обмеження потужності для промисловості.

Такі графіки енергетики змушені застосовувати через російські удари. Нещодавно в Міненерго повідомили, що внаслідок атак ворога в Україні пошкоджено всі великі теплові електростанції та гідроелектростанції.

Атаки тривають щодня. Зокрема, сьогодні, 24 листопада, ввечері через російський удар в Одесі частково зникло світло.