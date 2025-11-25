Київ під масованим ракетним ударом: лунають потужні вибухи, працює ППО
У ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше було зафіксовано вибухи в Києві, про що підтвердила офіційна влада столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Повітряних сил України в мережі Telegram, а також на офіційних представників столичної влади.
За даними Повітряних сил України, з району Новоросійська було випущено крилаті ракети "Калібр", а швидкісна ціль рухається Чернігівщиною в бік Києва, тож жителям столиці рекомендується терміново перейти в укриття.
Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко на своїй сторінці в соціальній мережі Telegram зазначив, що в повітрі зафіксовано ворожі дрони і крилаті ракети, було здійснено пуски балістичних ракет і "Кинджалів".
По цілях противника працює ППО, а наслідки атаки фіксують у Дарницькому районі. Жителів столиці закликають залишатися в укриттях до завершення тривоги.
Повітряні сили повідомляють, що на момент 01:30 на Київ продовжують летіти швидкісні цілі.
О 01:28 голова КМВА Тимур Ткаченко зазначив, що удар по Києву комбінований, із застосуванням дронів і ракет.
О 01:35 мер Києва Віталій Кличко написав, що над Оболонню зафіксовано ворожі дрони. Також ще відлітають ракети на столицю.
Повітряні сили о 01:39 повідомили про те, що в межах міста Києва перебувають ворожі дрони.
Пізніше, о 01:43 Віталій Кличко повідомив, що в деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням. А о 01:50 мер міста написав, що було зафіксовано потрапляння уламків у житловий будинок на Печерську. На рівні 6-7 поверхів пожежа. Екстрені служби прямують на місце.
Що відомо про атаку на Україну в ніч на 25 листопада
Нагадуємо, що в ніч на 25 листопада в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через атаку Росії. З району Новоросійська здійснено пуски крилатих ракет "Калібр".
Пізніше було зафіксовано зліт літака МіГ-31К і пуск "Кинджалів". Також на столицю летять ворожі дрони. Атака все ще триває, наслідки фіксуються, екстрені служби працюють на місці.
Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський попереджав громадян суворо дотримуватися запобіжних заходів під час повітряних тривог і загроз російських ударів, наголосивши, що всі накази віддано Повітряним силам та іншим підрозділам Сил оборони та безпеки країни, щоб ефективно реагувати на загрози.
Нагадуємо, що українські війська продовжують стримувати наступ російських сил, відбиваючи атаки на кількох напрямках і завдаючи противнику значних втрат; за даними Генштабу ЗСУ станом на 22:00 24 листопада, за добу зафіксовано 150 бойових сутичок, 29 авіаударів, застосування 62 керованих авіабомб, запуск 2683 дронів-камікадзе та 3150 обстрілів по позиціях і населених пунктах України.